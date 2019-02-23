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Meteoroloji'nin İstanbul için kar uyarısı sonrası İBB alarma geçti

23.02.2019 09:20

Kar ve soğuk uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu uyarısında İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklendiğini belirtti. Meteoroloji'nin açıklamasının ardından önlemler alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.


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