Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika uyarısı | 30 Nisan hava durumu

Hava durumunu merak eden vatandaşlara son dakika uyarısı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün (30 Nisan Salı) İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son raporuna göre 30 Nisan Salı hava durumu...
Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika uyarısı | 30 Nisan hava durumu30.04.2019 09:25
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