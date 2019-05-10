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Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı | Bugün hava nasıl olacak?

10.05.2019 10:45

Hava durumunu araştıran vatandaşlara haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji bazı bölgelerimiz için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika raporuna göre yurt genelinde hava durumu...


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