Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı | 3 Mayıs hava durumu 03.05.2019 09:28

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında bazı bölgeler için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün (3 Mayıs Cuma) hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji''den yapılan son değerlendirmelere göre hava durumu tahminleri...