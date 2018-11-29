Meteoroloji'den üst üste uyarılar! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 29 Kasım 2018, Perşembe

Hava sıcaklıklarının giderek düşmesiyle birlikte vatandaşlar gözünü Meteoroloji'den gelecek haberlere çevirdi. A Haber muhabiri Ankara'da bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde vatandaşların çok merak ettiği "kar ne zaman yağacak?" sorusunu uzmanına yöneltti. İşte hava durumuna ilişkin son detaylar...