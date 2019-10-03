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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Video)

03.10.2019 21:08

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevresinde yağışın kuvvetli olacağı öngörülüyor.


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