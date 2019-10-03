Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat! (Video) 03.10.2019 21:08

Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Edirne çevresinde yağışın kuvvetli olacağı öngörülüyor.