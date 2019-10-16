Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 16.10.2019 09:48

Son dakika… Meteoroloji’den yapılan son açıklamalara göre erken saatlerde başlaması beklenen yağışların akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, tüm Türkiye’de bugün hava nasıl olacak? Yapılan açıklamalara göre, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. İşte illere göre hava durumu tahminleri…

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun birçok kesiminde sapmak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor . Yağışların daha çok Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimizde etkili olması beklenirken, vatandaşların sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 16 EKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün yaşayacak.

İşte illerimize göre hava durumu tahmin raporları...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı, güney ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 27°C

parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu