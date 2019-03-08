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Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! 7 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

08.03.2019 09:30

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan sağanak yağış uyarısından sonra vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Peki, ülke genelinde son tahminlere göre hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İşte 7 Mart 2019 güncel hava durumu raporu...


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