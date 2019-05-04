Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yarın 18:00'e kadar... 04.05.2019 09:39

Son dakika... Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4-6 derece azalacağı kaydedildi.