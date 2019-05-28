Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre bu hafta hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Bugünden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayıs ayının en yüksek değerlere ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak!28.05.2019 08:34
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklıklar hissedilir derecede artacak!
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