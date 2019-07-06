Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 6 Temmuz hava durumu

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 6 Temmuz hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 6 TEMMUZ 2019
MGM'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarının yağışın etkisi altında olacağı cumartesi günü diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Marmara'da sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 derecelere varacak. Ege Bölgesi'nde ise hava durumu 33-39 derece arasında değişecek.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 TEMMUZ 2019
Hafta sonu 7 Temmuz Pazar günü ise yağış alan bölgeler daha da azalacak. Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış olmayacak.
İL İL HAVA DURUMU
Sıcaklık değerleri göz önüne alındığındaysa Şanlıurfa'da sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkacak. İstanbul'da 31, İzmir'de 34 ve Ankara'da 32 derece görülecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30), akşam saatlerine kadar doğusu yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ile akşam saatleri arasında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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