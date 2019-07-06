Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 6 Temmuz hava durumu 06.07.2019 09:36

Son dakika haberi... Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar artacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 6 Temmuz hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurt genelinde sıcak havalara karşı dikkatli olun uyarısı yapıldı.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? 6 TEMMUZ 2019

MGM'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in doğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kısımlarının yağışın etkisi altında olacağı cumartesi günü diğer bölgelerde ise yağış beklenmiyor. Marmara'da sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 derecelere varacak. Ege Bölgesi'nde ise hava durumu 33-39 derece arasında değişecek.

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Hafta sonu 7 Temmuz Pazar günü ise yağış alan bölgeler daha da azalacak. Ardahan, Kars, Iğdır, Artvin, Ağrı ve Van çevresinde yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış olmayacak.

İL İL HAVA DURUMU

Sıcaklık değerleri göz önüne alındığındaysa Şanlıurfa'da sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkacak. İstanbul'da 31, İzmir'de 34 ve Ankara'da 32 derece görülecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30), akşam saatlerine kadar doğusu yer yer 5 (40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ile akşam saatleri arasında batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.