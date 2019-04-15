Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Kuğu fırtınası geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 15 Nisan 2019 hava durumu 15.04.2019 08:23

15 Nisan 2019 Pazartesi hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm yurtta kuğu fırtınası etkisini gösterecek. Türkiye'nin büyük bir bölümü sağanak yağış etkisi altında olacak. Batı bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 6 derece düşerken, Güneydoğu bölgesi için toz aşımı uyarısı yapıldı. Peki "Kuğu fırtınası" nedir? Kuğu fırtınası ne zaman olur? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 15 Nisan 2019 Pazartesi Türkiye geneli hava durumu tahminleri...