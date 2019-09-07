Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Yoğun bir çalışma haftası geçirenler hafta sonu tatilini dört gözle bekliyorlar. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen il il hava sıcaklıkları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı ile sıcaklıklarda azalma yaşanırken bölge bölge ise sağanak yağışların etkisin hissediliyor. Hal böyle olunca, Cumartesi gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıklayan MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 EYLÜL
Haberimizin ilerleyen sayfalarından 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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