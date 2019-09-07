Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? 07.09.2019 13:09

Yoğun bir çalışma haftası geçirenler hafta sonu tatilini dört gözle bekliyorlar. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşların tedbirli olmasını istedi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen il il hava sıcaklıkları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Eylül ayı ile sıcaklıklarda azalma yaşanırken bölge bölge ise sağanak yağışların etkisin hissediliyor. Hal böyle olunca, Cumartesi gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşırken Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıklayan MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 7 EYLÜL

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Van'ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık