Haberler Web TV Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat

04.05.2019 19:36

Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Bu gece Marmara ve Ege'de 'toz aşınımı' uyarısı yapıldı. Peki toz aşınımı nedir? Sürücüleri nasıl etkiler? Son dakika hava durum tahminlerine göre İstanbul'da risk derecesi ne kadar? A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları