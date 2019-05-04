Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat 04.05.2019 19:36

Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Bu gece Marmara ve Ege'de 'toz aşınımı' uyarısı yapıldı. Peki toz aşınımı nedir? Sürücüleri nasıl etkiler? Son dakika hava durum tahminlerine göre İstanbul'da risk derecesi ne kadar? A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı