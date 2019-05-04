Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Bu gece Marmara ve Ege'de 'toz aşınımı' uyarısı yapıldı. Peki toz aşınımı nedir? Sürücüleri nasıl etkiler? Son dakika hava durum tahminlerine göre İstanbul'da risk derecesi ne kadar? A Haber muhabiri canlı yayında detayları anlattı
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat04.05.2019 19:36
- ÖSO’dan Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’ya operasyon
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu geceye dikkat
- Hakkari'de 3 asker şehit oldu
- ÖSO, Maaranaz'ı YPG/PKK'dan kurtardı
- Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı! Arılar mahalleliye saldırdı
- Eski hakim FETÖ ablası çıktı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu
- FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibeler deşifre edildi
- Mansur Yavaş'tan işçi kıyımına devam ediyor!
- Son dakika: Ayvalık'taki tekne faciasında flaş gelişme
- İsrail savaş uçakları Gazze'ye bomba yağdırıyor! Gazze'nin bombalanma anı kamerada (Video)
- Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı
- Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.