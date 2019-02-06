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Meteoroloji'den son dakika uyarısı Antalya alarmda

06 Şubat 2019, Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışla birlikte fırtına bekleniyor.


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