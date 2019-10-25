Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği aktarıldı. İşte 25 Ekim güncel hava durumu...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim il il hava durumu raporu...
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyuran Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis beklendiğini bildirdi.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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