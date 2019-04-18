Meteoroloji'den son dakika uyarısı | 18 Nisan hava durumu 18.04.2019 09:23

Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen uyarı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu raporuyla sağanak yağış ve kar uyarısı yaptı. Peki 18 Nisan Perşembe hava durumu nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileriyle 18 Nisan hava durumu raporu...