Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 11 ilde sağanak yağış var! 27 Ağustos hava durumu 27.08.2019 07:21

Son dakika haberi... Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yayımlanan son verilere göre bugün (27 Ağustos Salı) 11 ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son açıklamaya göre yurt genelinde hava durumu...

Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisinde fakat bazı yerlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Marmara ve Ege'de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrederken hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de de durum farklı değil. Salı günü hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yayımlanan rapora göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü; Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars sağanak yağışın etkisinde olacak.



