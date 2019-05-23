Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı | 23 Mayıs Perşembe hava durumu

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerimizden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenmektedir.
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı | 23 Mayıs Perşembe hava durumu23.05.2019 09:31
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