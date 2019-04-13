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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan 2019 hava durumu

13.04.2019 09:03

13 Nisan 2019 Cumartesi son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlanan raporlarda bugün bir çok il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Vatandaşlara; sel, su baskını, yıldırım, ani ve kuvvetli rüzgarlar konusunda uyarı yapıldı.  Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Nisan 2019 Cumartesi Türkiye geneli hava durumu...


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