Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | Bayramın ilk günü hava nasıl olacak? 04.06.2019 09:57

Özellikle bayram öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar havanın durumunu merak ediyor. Plan yapmadan önce havanın sıcak mı yoksa yağışlı mı olacağını araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.