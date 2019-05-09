Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu 09.05.2019 09:25

Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada bazı illerimiz için "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısı yapıldı. Peki 9 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika güncel bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu...