Haberler Web TV Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu

09.05.2019 09:25

Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada bazı illerimiz için "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısı yapıldı. Peki 9 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika güncel bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları