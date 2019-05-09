Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu

Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada bazı illerimiz için "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısı yapıldı. Peki 9 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika güncel bilgilere göre yurt genelinde hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 9 Mayıs hava durumu09.05.2019 09:25
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