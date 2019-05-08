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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 8 Mayıs hava durumu

08.05.2019 09:39

Hava durumunu merak eden vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki bugün hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 8 Mayıs Çarşamba günü hava durumu raporu...


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