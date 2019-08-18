Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı | 18 Ağustos hava durumu ( İstanbul'da yağış var mı?) 18.08.2019 08:49

Son dakika haberi... Özellikle dün İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar bugün hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji'den üst üste uyarılar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndne yapılan son açıklamada bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki bugün (18 Ağustos) İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? Hangi illerimizde kuvvetli yağışlar olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre 18 Ağustos hava durumu...