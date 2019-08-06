Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı06.08.2019 09:04
- Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı
- Son dakika: Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
- Havada korku dolu anlar! British Airways’e ait yolcu uçağı acil iniş yaptı
- Temizlik işçisinden alkış alan hareket! Çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp cebine koydu
- CİMER'den kamu spotu: "Millet ile devlet arasındaki iletişim köprüsü"
- Bursa'da orman yangını! Sabotaj iddiası var
- ‘Kaz Dağları’ üzerinden algı operasyonu! İşte Kaz Dağları üzerinden yalanlar ve gerçekler
- Merkez Bankası'ndan flaş zorunlu karşılık hamlesi!
- Son dakika: MSB: ABD'li yetkililer ile "güvenli bölge" görüşmeleri sona erdi
- Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın
- Trabzonspor'dan 9 milyon euroluk imza! Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.