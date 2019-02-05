Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 5 Şubat 2019 hava durumu raporu 04 Şubat 2019, Pazartesi

Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, bugün İstanbul'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...