Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 8 Temmuz hava durumu 08.07.2019 08:06

Son dakika haberi... "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulunulurken "Meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki bugün (8Temmuz Pazartesi) hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son verilere göre 8 Temmuz hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık