Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılırken İstanbul'da ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 31 Mart hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 31 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?31.03.2019 11:20
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