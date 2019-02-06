Meteoroloji'den son dakika hava durumu, yağış ve fırtına uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (6 Şubat 2019) 05 Şubat 2019, Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan hortum felaketinden sonra Meteoroloji'den bugün itibariyle bir uyarı daha geldi. 'Bugün hava nasıl olacak' sorusu en çok aratılan konular arasında gelirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ise son dakika açıklaması olarak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 6 Şubat 2019 hava durumuyla ilgili detaylar…