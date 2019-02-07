Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! İstanbul'da hava nasıl olacak? 7 Şubat 2019 hava durumu 06 Şubat 2019, Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege haricinde tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Antalya’nın batı ilçeleri ile Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Birçok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte 7 Şubat 2019 Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...