Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! 15 Şubat hava durumu 15.02.2019 09:50

Hava durumunu araştıran vatandaşlar için beklenen kar yağışı haberi Meteoroloji'den geldi. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 15 Şubat İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu raporu...