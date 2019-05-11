Haftasonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar birkaç gündür yağışlı ve serin havayla karşı karşıya. Peki, yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da havalar ne zaman düzelecek? İşte 11-12 Mayıs hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Mayıs 201911.05.2019 09:37
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Mayıs 2019
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