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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

16.05.2019 19:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


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