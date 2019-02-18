Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 18 Şubat 2019 hava durumu 18.02.2019 10:07

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başlamıştı. Hafta sonu güneşli bir gün geçiren İstanbullular haftanın ilk gününde "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 18 Şubat 2019 Cuma günü hava durumu tahminleri...