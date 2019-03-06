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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 6 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

06.03.2019 10:29

Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Mart hava durumu raporu...


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