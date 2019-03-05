Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 5 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?. 05.03.2019 09:32

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mart hava durumu tahminleri...