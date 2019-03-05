Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Mart hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 5 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?.05.03.2019 09:32
- İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 5 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?.
- Gaziosmanpaşa'da korkutan patlama!
- Emekliye yaz kazancı! Tüm emekliler faydalanacak...
- Evlenene 24 maaş! 2 yıllık maaş peşin verilecek...
- Bay Kemal'den güldüren trafik sorunu çözümü! Yok böyle yöntem
- Bay Kemal hunharca HDP ittifakını inkar etmeye devam etti
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama: ABD'nin desteklediği teröristler bize saldırmaz
- Beton Ekrem'in yalan siyaset zincirine bir halka daha eklendi! Beton Ekrem kendini yalanladı!
- Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı "Mavi Vatan 2019" devam ediyor
- Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
- Tanımadığı bir kişi dokundu, hayatı kurtuldu! İnanılmaz anlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.