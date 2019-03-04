Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Mart hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 4 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?04.03.2019 12:12
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