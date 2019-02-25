Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 25 Şubat Pazartesi İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 25.02.2019 10:08

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı. Peki, haftanın ilk gününde İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri...