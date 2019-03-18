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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 18 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

18.03.2019 08:28

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yağışlı havanın etkisine giren İstanbul'da hafta sonu itibariyle güneşli günler geri döndü. Peki, haftanın ilk iş gününde İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 18 Mart hava durumu raporu...


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