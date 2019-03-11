Mart ayının gelmesiyle artmaya başlayan hava sıcaklıkları İstanbullulara güneşli bir hafta sonu yaşattı. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Antalya, Mersin ve Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimleri ile sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haftanın ilk günü İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Mart hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 11 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?11.03.2019 10:07
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