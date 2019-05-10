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Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O bölgelerde yaşayanlar dikkat!

10.05.2019 13:30

Son dakika... Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Manisa ve Giresun çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte yurt genelinde hava durumu..


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