Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bayramda hava nasıl olacak? 03.06.2019 10:15

Bayram için tatil planını yapan vatandaşlara beklenen uyarı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında bayramın ilk gününün (yarın) yurt genelinde hava durumunu paylaştı. Peki bugün haca nasıl olacak? Bayramın ilk günü (yarın) yağış var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu raporu...