Haberler Web TV Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Bayramda hava nasıl olacak?

03.06.2019 10:15

Bayram için tatil planını yapan vatandaşlara beklenen uyarı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında bayramın ilk gününün (yarın) yurt genelinde hava durumunu paylaştı. Peki bugün haca nasıl olacak? Bayramın ilk günü (yarın) yağış var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde hava durumu raporu...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları