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Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı!

14.04.2019 17:57

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.


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