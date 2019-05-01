Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den serin ve yağışlı hava uyarısı01.05.2019 16:21
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