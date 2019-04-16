Meteoroloji'den o illerimiz için uyarı | 16 Nisan hava durumu 16.04.2019 09:54

Hava durumunu araştıran vatandaşlarımıza beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji, yayınladığı bir son dakika raporuyla vatandaşlarımızı uyardı. Peki 16 Nisan Salı hava durumu nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir'de yağış var mı? işte yurt genelinde hava durumu raporu...