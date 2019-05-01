Meteoroloji'den o illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı | 1 Mayıs Hava durumu

Meteoroloji yayınladığı son hava durumu raporunda özellikle akşam saatleri için birçok ilimizde sağanak yağış uyarısı verdi. Peki 1 Mayıs Çarşamba hava durumu nasıl? Hangi illerde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre 1 Mayıs hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den o illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı | 1 Mayıs Hava durumu01.05.2019 09:40
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