Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı | 2 Haziran hava durumu

Özellikle bayram öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar havanın durumunu merak ediyor. Plan yapmadan önce havanın sıcak mı yoksa yağışlı mı olacağını araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında bazı illerimiz için "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış" uyarısında bulundu. Peki bugün (2 Haziran Pazar) hangi illerimizde yağmur var? İstanbul,Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 2 Haziran Pazar yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..
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