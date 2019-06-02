Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı | 2 Haziran hava durumu 02.06.2019 09:22

Özellikle bayram öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar havanın durumunu merak ediyor. Plan yapmadan önce havanın sıcak mı yoksa yağışlı mı olacağını araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji yaptığı son dakika açıklamasında bazı illerimiz için "sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış" uyarısında bulundu. Peki bugün (2 Haziran Pazar) hangi illerimizde yağmur var? İstanbul,Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 2 Haziran Pazar yurt genelinde hava durumu...