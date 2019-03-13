Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre; yurdun büyük bir bölümünde yağmur ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan ve trafiği zaman zaman durma noktasına getiren yağmur nedeniyle İstanbullular 'İstanbul'da bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı | 13 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?13.03.2019 09:57
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