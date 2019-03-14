Meteoroloji'den kritik çığ uyarısı | 14 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak? 14.03.2019 07:48

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öte yandan İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren yağışlı hava trafiği ve hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte 14 Mart hava durumu raporu...