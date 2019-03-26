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Meteoroloji'den kötü haber! Soğuk hava dalgası geliyor

26.03.2019 18:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. İstanbul'da sıcaklıkların yarından itibaren 7-8 derece azalması bekleniyor.


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