Meteoroloji'den kötü haber! Soğuk hava dalgası geliyor 26.03.2019 18:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. İstanbul'da sıcaklıkların yarından itibaren 7-8 derece azalması bekleniyor.